

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی با اشاره به پیشینه و ظرفیت شهرستان مهریز در صنعت اسب و سوارکاری اظهار داشت: مهریز از دیرباز یکی از مناطق فعال در حوزه پرورش اسب و سوارکاری بوده و به‌عنوان یکی از قطب‌های سوارکاری استان یزد شناخته می‌شود، اما پیش از این فضای مناسبی برای معرفی استعداد‌ها و فعالیت سوارکاران در شهرستان وجود نداشت.

وی افزود: با توجه به این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میدان سوارکاری در تفرجگاه کوه‌ریگ انجام شد تا سوارکاران بتوانند از این مجموعه برای تمرین و اجرای برنامه‌های سوارکاری استفاده کنند.

شهردار مهریز با بیان اینکه این مجموعه با استقبال خوب سوارکاران همراه شده است، تصریح کرد: در این طرح، سکو‌های مورد نیاز، چمن‌کاری و روشنایی مجموعه اجرا شده و اکنون سوارکاران می‌توانند روز‌های پنجشنبه و جمعه از این فضا استفاده کنند.

زارع بیدکی ادامه داد: برای آماده‌سازی و تجهیز این مجموعه، افزون بر هزینه‌های مربوط به زیرسازی، نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اختصاص زمینی به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع برای این مجموعه بیان کرد: توسعه میدان سوارکاری نیز در برنامه‌های آینده شهرداری قرار دارد تا زمینه بهره‌مندی بیشتر علاقه‌مندان و حمایت از استعداد‌های سوارکاری شهرستان فراهم شود.