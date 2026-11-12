دانش‌آموزان و فرهنگیان آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه، هم‌نوا با خروش آگاهانه مردم در رزمگاه شبانه و در امتداد شعار «در میدان حاضر»، جلوه‌ای از پیوند استوار نسل نوجوان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شامگاهی آکنده از شور همدلی و تجلی همبستگی ملی، دانش‌آموزان و فرهنگیان آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه، هم‌نوا با خروش آگاهانه مردم در رزمگاه شبانه و در امتداد شعار «در میدان حاضر»، جلوه‌ای غرورآفرین از تعهد اجتماعی، بصیرت انقلابی و پیوند استوار نسل نوجوان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به تصویر کشیدند.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، به همراه جمعی از معاونان اداره‌کل و مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه، در این اجتماع مردمی، هم‌گام با دانش‌آموزان، در صفوف به‌هم‌پیوسته آنان حضور یافت و با همراهی نزدیک و گفت‌وگویی صمیمانه، پای سخنان نوجوانان نشست. هم‌قدمی پدرانه با فرزندان این سرزمین و استقبال گرم دانش‌آموزان از این همراهی، جلوه‌ای معنادار از اعتماد متقابل، پیوند عاطفی و هم‌افقی نسلی را رقم زد.

در بخش دیگری از این گردهمایی با رویکرد پاسداشت سرمایه‌های افتخارآفرین آموزش‌وپرورش، از اعضای تیم ملی کاراته دانش‌آموزی کشور که ارومیه میزبانی اردوی آماده‌سازی آنان را بر عهده دارد، تجلیل شد. همچنین دانش‌آموزان برخوردار از رتبه‌های برتر علمی، به پاس همت بلند، استعداد درخشان و دستاورد‌های ارزشمندشان، مورد تقدیر قرار گرفتند.

این حضور درهم‌تنیدگی دو عرصه بنیادین تربیت، یعنی مسئولیت‌پذیری اجتماعی فرزندان ایران زمین و بالندگی علمی و ورزشی را به نمایش گذاشت؛ عرصه‌هایی که در منظومه تربیتی آموزش‌وپرورش، مکمل یکدیگرند و زمینه‌ساز پرورش نسلی برخوردار از هویت ملی، بصیرت اجتماعی، روحیه مشارکت و توانمندی‌های ممتاز علمی و ورزشی به شمار می‌روند. چهارشنبه‌های دانش‌آموزی در چنین افقی، فراتر از یک گردهمایی شبانه، جلوه‌ای از حضور آگاهانه نوجوانان در عرصه حیات اجتماعی و تجلی ظرفیت‌های ارزشمند نسل نو در ساختن فردایی پرافتخار است.