به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه لاهیجان در این مراسم با تأکید بر ضرورت تبیین جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان، نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد سلیمانی افزود: شهدا با گذشتن از جان و هستی خود، امنیت، آرامش و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همگان است که با شناخت سیره و منش این عزیزان، راه پرافتخار آنان را ادامه دهند.

همچنین حاضران در این مراسم با یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس وداع کردند.