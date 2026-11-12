با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، از خدمات دکتر یوسف روستا قدردانی و دکتر یاسر خواجه‌بیشک به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم پزشکی شهرستان میاندوآب معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان حوزه سلامت، دکتر یاسر خواجه‌بیشک به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم پزشکی شهرستان میاندوآب معرفی شد

دکتر خواجه‌بیشک دانشیار تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیش از این مسئولیت معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مراغه را بر عهده داشت.

در این مراسم همچنین از خدمات و تلاش‌های دکتر یوسف روستا، رئیس پیشین دانشکده علوم پزشکی میاندوآب، قدردانی شد.

محمد امین ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و همچنین علی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی منطقه، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی مردم تأکید کردند.