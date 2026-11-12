

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، سرمای شبانه در استان یزد تا اواسط هفته آینده ماندگار خواهد بود و در مناطق کوهستانی و سردسیر، در برخی ساعات احتمال وقوع یخبندان وجود دارد.

همچنین برای بعدازظهر امروز، افزایش سرعت باد در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

از فردا تا دوشنبه نیز به دنبال استقرار جوی نسبتاً پایدار و سکون نسبی هوا، مناطق صنعتی و پرتردد شهری در ساعات اولیه روز مستعد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خواهند بود.

توصیه می‌شود شهروندان، به‌ویژه در مناطق سردسیر، تمهیدات لازم را برای مقابله با سرمای شبانه و احتمال یخبندان در نظر بگیرند.