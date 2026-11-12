مرکز مدیریت راه‌ها از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور‌های چالوس و هراز، آزادراه قزوین-کرج-تهران و همچنین بارش پراکنده برف و باران در برخی محور‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محدوده سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز با ترافیک سنگین جریان دارد.

همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل محدوده استاندارد تا پل کلاک سنگین گزارش شده است. با این حال، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس و هراز به صورت روان جریان دارد.

بر اساس این گزارش، در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های گلستان و خراسان شمالی، بارش پراکنده برف و باران گزارش شده است.

همچنین محورهای غیرشریانی «هشتگرد - طالقان»، محدوده گردنه تته در محور «پاوه - مریوان» و محدوده گردنه عسل‌کشان در محور «چلگرد - دهستان موگویی» تا اطلاع بعدی مسدود هستند. رانندگان پیش از سفر می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.