به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات منطقه‌ای اسکیت اینلاین هاکی نونهالان و نوجوانان پسر مرکز کشور با حضور ۱۳ تیم از پنج استان کشور، امروز ۲۱ و جمعه ۲۲ آبان به میزبانی زرین‌شهر از توابع شهرستان لنجان برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها به میزبانی باشگاه اسکیت عطا و هیئت اسکیت شهرستان لنجان و با حضور تیم‌هایی از استان‌های قزوین، یزد، قم، اصفهان و کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، امروز ۶ تیم در رده سنی نونهالان و فردا ۲۲ آبان ۸ تیم در رده نوجوانان به مصاف یکدیگر می‌روند.