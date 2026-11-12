به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، در این نشست بین‌المللی، مقامات سیاسی، سفرا و کارشناسان ارشد کشور‌های حوزه اوراسیا، اتحادیه مشترک‌المنافع، سازمان امنیت جمعی و صلیب‌سرخ جهانی، علل و عوامل چالش‌های امنیتی در غرب آسیا، از جمله پیامد‌های تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند.

«افشین پرچی‌زاده» معاون سفیر کشورمان در این نشست با اشاره به اینکه در یک‌سال گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی با نقض مبانی حقوق بین‌الملل و صدا‌ها بنیادین منشور ملل متحد، دو بار جنگی متجاوزانه و نابرابر را به ایران تحمیل کردند افزود: این حملات در حالی انجام شد که مذاکرات سیاسی در جریان بود، اما آنها در عملیاتی تروریستی، اقدام به ترور و شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از خانواده ایشان، فرماندهان و مقامات دولتی اقدام کردند.

معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران به شهادت جمع زیادی از غیرنظامیان و افراد بیگناه در حملات آمریکایی-صهیونی به خاک ایران اشاره کرد و گفت: به شهادت رساندن ۲۲۰ کودک، از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر در مدرسه شجره طیبه میناب، نمونه‌ای آشکار از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانه به ایران بود.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۴۰ روز جنگ تحمیلی، هرآنچه در توان داشتند علیه ایران به‌کار گرفتند، اما پایان کار، یک پیروزی ماندگار بذای جمهوری اسلامی ایران بود.

افشین پرچی‌زاده گفت: در دنیای کنونی، حمله نظامی تجاوزکارانه به یک کشور بزرگ و نقض قوانین بین‌المللی، نمی‌تواند تبعات را متوجه دیگران نکند و آنچه امروز در منطقه غرب آسیا، تنگه هرمز، خلیج فارس و باب‌المندب جریان دارد، نتیجه مستقیم حملات تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونی و محاصره دریایی علیه ایران است.

وی به آمریکا هشدار داد: از طریق توسل به زور و زبان اولتیماتوم، نتیجه‌ای عاید این کشور نخواهد شد و هرگونه تجاوز جدید، تبعات بیشتری برای کل منطقه غرب آسیا بدنبال خواهد داشت.