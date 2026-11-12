استاندار خوزستان با اشاره به جان باختن تعداد زیادی از هم استانی‌ها در سوانح رانندگی جاده‌های برون شهری و قدردانی از تلاش‌های مجموعه پلیس راه و راهداری، بر ضرورت کاهش حوادث رانندگی و صیانت از جان مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در نشست بررسی علل و عوامل تصادفات استان، با قدردانی از تلاش‌های سرهنگ حسنوند، فرمانده پلیس راه خوزستان و دیگر نیرو‌های فعال در این حوزه گفت: با وجود کمبود امکانات و دشواری فعالیت در شرایط سخت گرما و سرما، تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های پلیس راه قابل تقدیر است.

وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در وقوع تصادفات افزود: وضعیت نامناسب برخی جاده‌ها، کمبود شانه راه، عرض کم مسیرها، جاده‌های دوطرفه بدون جداکننده، دوربرگردان‌های غیراستاندارد و پیچ‌های خطرناک از جمله عوامل مؤثر در حوادث جاده‌ای استان هستند.

موالی‌زاده با بیان اینکه خوزستان حدود ۱۹ هزار کیلومتر راه دارد، بر نقش مهم راهداری در نصب علائم هشداردهنده و ایمن‌سازی مسیر‌ها تأکید کرد و بیان داشت: اگرچه توسعه همه جاده‌های استان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما باید با استفاده از راهکار‌های جایگزین، ایمنی مسیر‌ها را افزایش دهیم.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به وضعیت رانندگی موتورسواران و کیفیت خودروها، آموزش و فرهنگ‌سازی را از ضرورت‌های کاهش تصادفات دانست.

وی با ابراز تأسف از جان‌باختن اعضای یک خانواده پنج‌نفره در یکی از حوادث اخیر، این اتفاق را بسیار تلخ و دردناک توصیف کرد و ادامه داد: از دست رفتن هر یک از هم‌استانی‌ها برای ما مانند از دست دادن یکی از اعضای خانواده است و نباید اجازه دهیم چنین حوادثی تکرار شود.

موالی‌زاده در ادامه آماری نگران‌کننده از تلفات جاده‌ای استان ارائه کرد و گفت: تنها در هفت ماه گذشته، ۵۳۸ نفر در جاده‌های برون‌شهری خوزستان جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته استاندار خوزستان، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نیز مجموع جان‌باختگان تصادفات در جاده‌های برون‌شهری استان به ۴ هزار و ۷۴۵ نفر رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالانه نزدیک به هزار نفر در حوادث جاده‌ای استان جان می‌بازند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف همه دستگاه‌های مسئول باید حفاظت از جان مردم و به حداقل رساندن آمار تصادفات باشد؛ چرا که هیچ مأموریتی مهم‌تر از حفظ جان انسان‌ها نیست.