رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از بازداشت اعضای یک گروه کلاهبرداری سایبری در غرب تهران خبر داد که با جعل عنوان صرافی‌های معتبر در تلگرام، فروشندگان ارز‌های خارجی را فریب می‌دادند و از حساب بانکی آنان برای انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری استفاده می‌کردند.

به گزارش خبرگاری صداو سیما، سردار داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی ثبت چندین شکایت از سوی افرادی که پس از فروش ارز در کانال‌های تلگرامی با مسدودی حساب بانکی مواجه شده بودند، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد متهمان با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های جعلی به نام صرافی‌های معتبر و وعده خرید ارز با قیمتی بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را به انجام معامله ترغیب می‌کردند.

سردار معظمی گودرزی افزود: این افراد پس از توافق با فروشندگان و دریافت ارز از طریق پیک، مبالغ معامله را به حساب آنان واریز می‌کردند؛ در حالی که منشأ این وجوه، حساب بانکی افرادی بود که پیش‌تر از طریق فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطر نشان کرد: متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی قربانیان، وجوه سرقت‌شده را به حساب فروشندگان ارز منتقل می‌کردند و به این ترتیب، فروشندگان بدون اطلاع از منشأ پول، درگیر نقل‌وانتقال مبالغ مشکوک می‌شدند.

معظمی گودرزی با اشاره به اعتراف متهمان گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، این گروه با این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان سوءاستفاده کرده و مبالغی بالغ بر میلیارد‌ها تومان به دست آورده بود.

وی به شهروندان توصیه کرد برای خرید و فروش ارز، از صرافی‌های معتبر و مسیر‌های رسمی استفاده کنند و در معاملات اینترنتی، هویت طرف مقابل و منشأ وجوه واریزی را بررسی کنند.