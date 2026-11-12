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قافله بزرگ عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) امشب در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان به حرکت در میآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دستیار شهردار اصفهان در امور هیئتهای مذهبی و مساجد از برگزاری قافله بزرگ عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در گذرفرهنگی چهارباغ خبرداد و گفت: قافله بزرگ عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با مشارکت هیئتهای مذهبی و همراهی اقشار مختلف مردم اصفهان روز پنجشنبه ۲۱ آبان، پس از اقامه نماز مغرب و عشا از میدان امام حسین (ع) آغاز میشود.
محمدعلی خبوشانی ادامه داد: عزاداران و هیئتهای مذهبی در ادامه مسیر، به سمت گذر فرهنگی چهارباغ عباسی حرکت خواهند کرد و در سوگ شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) به عزاداری میپردازند.
وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در برگزاری این آیین مذهبی گفت: حضور و همراهی هیئتهای مذهبی و شهروندان در این مراسم، جلوهای از پیوند عمیق مردم اصفهان با خاندان اهلبیت (ع) و نشاندهنده ارادت دیرینه آنان به حضرت فاطمه زهرا (س) است.
دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت مذهبی و مساجد از شهروندان و فعالان هیئتهای مذهبی اصفهان دعوت کرد با حضور در این قافله عزاداری، در آیین سوگواری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مشارکت کنند.