به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دستیار شهردار اصفهان در امور هیئت‌های مذهبی و مساجد از برگزاری قافله بزرگ عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در گذرفرهنگی چهارباغ خبرداد و گفت: قافله بزرگ عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با مشارکت هیئت‌های مذهبی و همراهی اقشار مختلف مردم اصفهان روز پنجشنبه ۲۱ آبان، پس از اقامه نماز مغرب و عشا از میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود.

محمدعلی خبوشانی ادامه داد: عزاداران و هیئت‌های مذهبی در ادامه مسیر، به سمت گذر فرهنگی چهارباغ عباسی حرکت خواهند کرد و در سوگ شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) به عزاداری می‌پردازند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در برگزاری این آیین مذهبی گفت: حضور و همراهی هیئت‌های مذهبی و شهروندان در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم اصفهان با خاندان اهل‌بیت (ع) و نشان‌دهنده ارادت دیرینه آنان به حضرت فاطمه زهرا (س) است.

دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت مذهبی و مساجد از شهروندان و فعالان هیئت‌های مذهبی اصفهان دعوت کرد با حضور در این قافله عزاداری، در آیین سوگواری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مشارکت کنند.