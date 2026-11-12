بیست شرکت ایرانی تولید کننده دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دو بیمارستان فوق تخصصی ارائه دهنده خدمات بیمارستانی در دومین نمایشگاه بین المللی سلامت افغانستان حضور پیدا کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حدود بیست شرکت‌ ایرانی در دومین نمایشگاه بین‌المللی صحت یا سلامت افغانستان حضور یافتند؛ نمایشگاهی که تا ۲۴ آبان در محل نمایشگاه بین المللی افغانستان در کابل و با حضور شرکت هایی از کشورهای افغانستان، ایران، هند، ترکیه و ازبکستان در حال برگزاری است.



چند شرکت دارویی و تولید کنندگان تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاهی از ایران در این نمایشگاه حضور دارند.

شرکتی ایرانی هم با حضور در این نمایشگاه بنا دارد در زمینه بیماری سرطان به بیماران افغانستانی مشاوره پزشکی بدهد.

بیمارستان‌های فوق تخصصی رضوی مشهد و برکت نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.

حضور این دو بیمارستان در این نمایشگاه در راستای تقویت صنعت گردشگری سلامت در ایران صورت گرفته است.