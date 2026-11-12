شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تمهیدات لازم را برای تسهیل تردد و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و بدرقه پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام، پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم ساعت ۸ صبح روز جمعه، ۲۲ آبان‌ماه، از مقابل دانشگاه تهران برگزار می‌شود و به‌منظور رفاه حال شرکت‌کنندگان، علاوه بر ارائه خدمات حمل‌ونقلی از نقاط مختلف شهر، خطوط اتوبوسرانی عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم تقویت می‌شوند.

همچنین پس از پایان مراسم، اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده در خیابان‌های خیام، فیاض‌بخش، حافظ، وحدت اسلامی و سپهبد قرنی مستقر خواهند شد تا شرکت‌کنندگان را به مقاصد زیر منتقل کنند:

چهارراه تهرانپارس، پایانه خاوران، میدان رسالت، میدان راه‌آهن، پایانه آزادی و شهرری.

با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی در زمان برگزاری مراسم، خدمات‌رسانی در خطوط یک و هفت اتوبوس‌های تندرو (BRT) به‌صورت مقطعی و با تغییر مسیر انجام خواهد شد.