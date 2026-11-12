به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی گیلان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و احتکار برنج در یک انبار شخصی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان آستانه اشرفیه قرار گرفت.

سردار حسین حسن پور افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از یک انبار ۳۰ تن برنج به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال را که به‌صورت غیرمجاز نگهداری می‌شد، کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه متهم ۵۹ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.