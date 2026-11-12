رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: کاهش تعداد معادن غیرفعال و تبدیل آنها به واحد‌های بهره‌بردار در برنامه و دستور کار سازمان است که از طریق پایش‌های دقیق علمی و فنی میسر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رضا بسطامی امروز در گردهمایی منطقه‌ای نظام مهندسی معدن استان‌های شمال‌غرب کشور در زنجان با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵۰ درصد معادن زنجان غیرفعال است، گفت: وجود معارضین، اتمام ذخایر معدنی، نبود بازار مناسب و دیگر موانع موجب این امر شده است که با برنامه ریزی مناسب و پیگیری‌های موثر رفع می‌شود.

وی تامین سوخت و مواد ناریه (مواد منفجره) را از چالش‌های بزرگ بخش معدن بیان کرد و افزود: بخش معدن ظرفیت و پتانسیل لازم را برای رشد ۱۳ درصدی پیش بینی شده دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور با اشاره به افزایش فعالیت‌های نظارتی و اکتشافی گفت: با واگذاری حوزه‌های نظارت، آموزش و منابع انسانی، این سازمان نقش کلیدی در مدیریت ذخایر معدنی بر عهده دارد.

بسطامی همچنین زنجان را به دلیل کیفیت خدمات نظام مهندسی، دارای پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به «پایلوت کشوری» دانست و افزود: سرعت و دقت در ارائه خدمات فنی در زنجان موجب شده تا طرح‌های جدید خدمات‌رسانی، ابتدا در این استان اجرا و سپس در کل کشور تعمیم داده شوند.

۲۰۰ معدن از ۴۵۰ معدن دارای بهره برداری استان زنجان فعال و نیمه فعال است

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان نیز در این گردهمایی با تبیین وضعیت معادن استان گفت: زنجان دارای رنگین کمانی از مواد معدنی مختلف است.

رضا خدایی فرد افزود: هم اکنون ۲۰۰ معدن از ۴۵۰ معدن دارای بهره برداری این استان فعال و نیمه فعال است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی دیربازده است، ادامه داد: از این رو سرمایه گذاران رغبت کمتری برای ورود به این بخش دارند.

خدایی فرد گفت در نظام مهندسی معدن استان زنجان مانیتورینگ معادن با نقشه برداری هوایی آغاز شده است که این امر به استخراج واقعی معادن کمک می‌کند.

وی افزود: در زمان حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر عضو این سازمان در زنجان هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان با اشاره به جایگاه متوسط استان در استخراج معادن، فرسودگی ماشین‌آلات را مانع اصلی بهره‌وری دانست و بر لزوم اعطای تسهیلات برای نوسازی ناوگان معدنی تأکید کرد.