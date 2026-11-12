وزیر راه و شهرسازی در رأس هیئتی دیپلماتیک و تخصصی وارد تاشکند شد تا راه‌کار‌های تعمیق مناسبات لجستیکی، ترانزیتی و ریلی میان ایران و ازبکستان را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز وارد فرودگاه بین‌المللی تاشکند، پایتخت جمهوری ازبکستان شد.

در این سفر، هیئتی تخصصی متشکل از معاونین و مسئولان ارشد بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور، وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.

رایزنی با وزیر حمل‌ونقل ازبکستان، بررسی راه‌کارهای تسهیل ترانزیت، توسعه همکاری‌های ریلی و جاده‌ای و روان‌سازی تبادلات تجاری در مسیر کریدورهای منطقه‌ای از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های این سفر به شمار می‌رود.