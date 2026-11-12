سریال ۳۰ قسمتی «امیدوارها»، تولید شبکه یزد و به سفارش اداره کل سیمای استان‌ها، از ۲۴ آبان در شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل صداوسیمای استان یزد در نشست با خبرنگاران، این مجموعه را فاخرترین اثر تولیدی صداوسیمای استان دانست و گفت: سریال «امیدوارها» با محوریت موضوعاتی همچون جمعیت و فرزندآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی تهیه شده است.

احسان کریمی افزود: شمار زیادی از بازیگران و عوامل تولید این مجموعه از هنرمندان استان یزد هستند.

داریوش یاری، تهیه‌کننده و کارگردان سریال «امیدوارها» نیز با اشاره به هشت ماه تصویربرداری این مجموعه گفت: در تولید این سریال ۱۸۶ بازیگر ایفای نقش کرده‌اند.

وی افزود: مخاطبان می‌توانند روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲ این مجموعه را از شبکه یک سیما تماشا کنند.

به گفته یاری، پخش سریال از شبکه یزد نیز روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه انجام می‌شود.

تهیه‌کننده و کارگردان «امیدوارها» با اشاره به بهره‌گیری از لهجه اصیل یزدی، خرده‌فرهنگ‌ها و لوکیشن‌های بومی استان در این مجموعه، گفت: تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی یزد در قاب این سریال به مخاطبان سراسر کشور معرفی شود.