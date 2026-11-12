سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر سازوکار مدیریت عرضه مواد اولیه در بورس کالا با هدف جلوگیری از ورود واسطه‌ها و هدایت مواد اولیه به واحد‌های تولیدی، در شرایط جنگی خبر داد.

عزت‌الله زارعی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت تأمین مواد اولیه صنایع در شرایط جنگی گفت: یکی از نخستین اقدامات وزارت صمت در این شرایط، مدیریت تخصصی عرضه مواد اولیه در بورس کالا و اطمینان از رسیدن این مواد به دست تولیدکنندگان بوده است.

وی افزود: پیش از این، سازوکار عرضه در بورس کالا به‌گونه‌ای بود که متقاضیان مختلف می‌توانستند مواد اولیه را خریداری کنند و در عمل، بخشی از این خرید‌ها با هدف فعالیت‌های بازرگانی و تجاری انجام می‌شد؛ اما در شرایط جنگی، وزارت صمت تلاش کرد این روند را تغییر دهد تا مواد اولیه، به‌ویژه محصولات پتروشیمی، مستقیماً در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد.

زارعی با تأکید بر اینکه این سیاست هم تولیدکنندگان بزرگ و هم واحد‌های تولیدی کوچک را دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: تلاش کردیم سازوکاری تنظیم شود که ورود بازرگانان و واسطه‌ها به فرایند خرید مواد اولیه محدود شود و محصول عرضه‌شده در بورس کالا به جای فعالیت‌های تجاری، برای مصرف در خطوط تولید مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به احتمال عدم تطابق میزان عرضه مواد اولیه با نیاز برخی واحد‌های تولیدی اظهار داشت: ممکن است در بعضی موارد، میزان عرضه با حجم تقاضا و نیاز واقعی تولیدکنندگان تناسب نداشته باشد. همچنین ممکن است برخی واحد‌های تولیدی کوچک به دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌طور کامل در دسترس سازوکار‌های شناسایی و مدیریت تقاضا قرار نگرفته باشند.

وی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، سیاست وزارت صمت بر این اساس تنظیم شده است که مواد اولیه عرضه‌شده در بورس کالا به مصرف واقعی تولید برسد و امکان ورود تقاضا‌های غیرتولیدی و بازرگانی به این چرخه به حداقل برسد.

زارعی با بیان اینکه مدیریت تقاضا در کنار مدیریت عرضه، نقش مهمی در کنترل بازار دارد، گفت: اگر از ابتدا تقاضای مواد اولیه در بورس کالا مدیریت نمی‌شد و امکان خرید بدون اولویت‌بندی و نظارت وجود داشت، امروز مدیریت بازار مصرف محصولات صنایع پایین‌دستی با دشواری بیشتری مواجه می‌شد.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، حفظ جریان تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و جلوگیری از انحراف مواد اولیه از مسیر تولید به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و تجاری است.

گفتنی است؛ در شرایطی که استمرار تولید و تأمین مواد اولیه از مهم‌ترین الزامات حفظ فعالیت صنایع به شمار می‌رود، نحوه عرضه محصولات پایه در بورس کالا و دسترسی واحد‌های کوچک و بزرگ تولیدی به این مواد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی از چالش‌های مطرح‌شده از سوی صنایع کوچک، محدودیت نقدینگی و ناتوانی در خرید مواد اولیه در حجم‌های بالای عرضه‌شده در بورس کالاست؛ موضوعی که می‌تواند زمینه ورود واسطه‌ها و خرید مواد اولیه از مسیر‌های غیرمستقیم را فراهم کند.

وزارت صمت در واکنش به این شرایط، از مدیریت تقاضا و محدودسازی ورود تقاضا‌های بازرگانی به چرخه خرید مواد اولیه خبر داده است. با این حال، تناسب حجم عرضه با نیاز واحد‌های کوچک و امکان خرید در تناژ‌های پایین‌تر، همچنان از موضوعات مهم در تأمین مستمر مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود.