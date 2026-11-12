فرمانده انتظامی شهرستان دزفول استان خوزستان از مهروموم ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها و نداشتن مجوز‌های لازم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا اظهار داشت: در راستای جلوگیری از هنجار شکنی، ساماندهی و اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی از واحد‌های صنفی در شهرستان دزفول، ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی قضائی از ۴۳۰ واحد صنفی بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه چندین واحدی که قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نکرده بودند، تذکرات لازم ارائه، اخطار پلمپ آنها صادر و تعهد کتبی اخذ شد، گفت: در این راستا تعداد ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هنجار شکنی و عدم اخذ پروانه کسب مهروموم شدند.

سرهنگ بردیا با اشاره به اینکه امنیت سلامت و جلب رضایتمندی شهروندان اولویت پلیس است، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت صنوف متخلف مراتب را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.