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بررسیهای ادارهکل هواشناسی استان مرکزی از روند تدریجی افزایش دمای هوا در روزهای آینده حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در تشریح شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسیها از پایداری و سکون نسبی جو حکایت دارد.
بر این اساس وضعیت هوای استان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین با توجه به پایداری هوا ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان افزایش خواهد یافت که این وضعیت میتواند در برخی ساعات موجب کیفیت هوا شود.
بررسیها حاکی از روند تدریجی افزایش دما در روزهای آینده است.
بررسی آخرین خروجی فعلی مدلهای پیش بینی نشان میدهد در هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.