رئیس بازرسی و ایمنی ستادکل نیرو‌های مسلح بیا بیان اینکه امروز این امکان فراهم شده تا با کار علمی اسناد و مستندات جنگ‌ها جمع‌آوری و برای نسل‌های آینده حفظ شود، گفت: تبیین ابعاد جنگ تحمیلی دوم و سوم برای نسل جوان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «حسین اشتری» از نمایشگاه «برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم» بازدید کرد.

رئیس بازرسی و ایمنی ستادکل نیرو‌های مسلح در حاشیه این بازدید، نمایشگاه «برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم» را فرصتی مغتنم برای تبیین و تشریح مقاومت و ایستادگی ملت و نیرو‌های مسلح کشور دانست و اظهار داشت: امروز جامعه ما به تبیین ابعاد این جنگ‌ها برای مردم، جوانان و اقشار مختلف نیاز دارد تا مشخص شود دشمن با چه اهدافی و با چه سطحی از قدرت، توان و تجهیزات به کشور حمله کرد و در مقابل، مردم و نیرو‌های مسلح ما چگونه در برابر این حجم از امکانات ایستادگی کردند.

سردار اشتری با بیان اینکه دشمن در جنگ‌های اخیر تمام توان خود را برای خارج کردن نظام جمهوری اسلامی ایران از مسیر خود، تجزیه کشور و شکست اراده ملت ایران به کار گرفت، تصریح کرد: به لطف الهی، با رهنمود‌های امام شهید و هدایت‌های داهیانه رهبر انقلاب و رشادت نیرو‌های مسلح و حضور مردم، دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و شکست سختی خورد.

وی ادامه داد: اگر سناریوی دشمن و اهدافی را که برای این جنگ‌ها طراحی کرده بود در کنار استقامت مردم و نیرو‌های مسلح قرار دهیم، می‌بینیم که دشمن در دستیابی به اهداف راهبردی خود شکست خورد؛ هرچند خساراتی به کشور وارد شد، اما این خسارات به معنای تحقق اهدافی نبود که دشمن برای جنگ دنبال می‌کرد.

سردار اشتری با اشاره به پیامد‌های بین‌المللی این جنگ‌ها گفت: افکار عمومی جهان نیز نسبت به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرسش‌های جدی مطرح کرد و موج انتقاد‌ها و مخالفت‌ها با این اقدامات افزایش یافت و تحولات سیاسی و انتخاباتی در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا از جمله موضوعاتی است که باید در بررسی پیامد‌های این جنگ‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بازرسی و ایمنی ستادکل نیرو‌های مسلح با تأکید بر نقش این نمایشگاه در ثبت و انتقال تجربه مقاومت ملت ایران خاطرنشان کرد: گردآوری مستندات، تولید آثار مکتوب، صوتی و تصویری و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری می‌تواند در انجام این مسئولیت مهم مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم همه دستگاه‌های مسئول برای انتقال این واقعیت‌ها به نسل فعلی و نسل‌های آینده همکاری کنند تا ابعاد حوادث و رشادت‌هایی که در این مقاطع رقم خورد، به‌درستی برای مردم ایران و افکار عمومی جهان بازگو شود.

سردار اشتری با اشاره به ضرورت ثبت دقیق تجربیات دفاع مقدس هشت ساله افزود: امروز در زمینه انعکاس رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس هشت ساله با کاستی‌هایی مواجه هستیم و تنها بخش محدودی از آن حماسه‌ها در قالب تصویر، مستند و آثار مکتوب ثبت و منتشر شده است؛ شاید یکی از دلایل این مسئله، نبود مجموعه‌ای با ظرفیت و توانمندی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در آن مقطع بود؛ اما امروز این امکان فراهم شده است تا با کار علمی و روشمند، اسناد و مستندات جنگ‌ها جمع‌آوری و برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیره و تفکر شهدا، به‌ویژه امام شهید، ابراز امیدواری کرد که مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با حمایت و همراهی دستگاه‌های مسئول، گام‌های بلندتری در مسیر ثبت، تبیین و انتقال دستاورد‌های مقاومت ملت ایران بردارد.