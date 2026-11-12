اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تمامی اماکن و مجموعه‌های ورزشی خصوصی و دولتی در سراسر استان به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از اذان مغرب روز پنجشنبه ۲۱ لغایت اذان مغرب روز جمعه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تمامی مسابقات، برنامه ها، جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف در ایام سوگواری دهه فاطمیه از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان تعطیل اعلام میگردد.