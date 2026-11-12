به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بنابراعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مراسم تشییع متمرکز شهدای گمنام، هم‌زمان با سراسر کشور فردا از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان آغاز می‌شود و پس از آن، پیکر مطهر شهدا برای اقامه نماز به مصلای بزرگ امام خمینی (ره) منتقل خواهد شد.

مدیرکل حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان هم گفت: استان اصفهان از ۱۲ آبان‌ماه میزبان ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود که پس از استقبال در حرم حضرت زینبیه (س)، در بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی، مذهبی، مدارس (۴۶۰ مدرسه) و دانشگاه‌ها (۷۵ دانشگاه) حضور یافته‌اند.

سرتیپ‌دوم منوچهر ذوالفقاری افزود: از مجموع ۲۰ شهید میهمان استان، ۱۰ شهید به‌صورت امانی (با سنین ۱۷ تا ۳۶ سال و تفحص‌شده در کربلای ۴ و شلمچه) پس از پایان مراسم به تهران بازگردانده می‌شوند و ۱۰ شهید دیگر (با سنین ۱۷ تا ۲۶ سال و شهادت در عملیات‌های کربلای ۵، رمضان، والفجر ۸، خیبر، والفجر ۳ و تک دشمن) در نقاط مختلف استان اصفهان به خاک سپرده خواهند شد.

رئیس پلیس راهور اصفهان هم از اعمال محدودیت‌های ترافیکی برای مراسم تشییع شهدای گمنام خبر داد.

به گفته سرهنگ علی مولوی، از ساعت یک بامداد جمعه ۲۲ آبان، توقف خودرو‌ها در مسیر‌های منتهی به چهارراه نورباران، میدان بزرگمهر، چهارراه آبشار، خیابان امام سجاد (ع) و گلستان شهدای اصفهان ممنوع است.

از ساعت ۷ صبح فردا نیز تردد در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم، از جمله چهارراه نورباران، زیرگذر شهید آقاخانی و خیابان امام سجاد (ع) محدود می‌شود. خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی اصفهان نیز مسدود خواهد بود.