رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به پیامد‌های جنگ‌های اخیر بر محیط‌زیست ایران، تأکید کرد: اجرای برنامه‌های مؤثر محیط‌زیستی در گرو تأمین امنیت و ثبات منطقه است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) در ترکیه، در دیدار با جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور این کشور، درباره پیامد‌های جنگ بر محیط‌زیست و ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

وی با قدردانی از رویکرد دولت ترکیه در قبال دو جنگ تحمیلی، به آثار زیست‌محیطی درگیری‌های اخیر، به‌ویژه انفجار مخازن سوخت، انتشار آلاینده‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای اشاره کرد و امنیت و ثبات منطقه را از پیش‌شرط‌های اجرای برنامه‌های مؤثر محیط‌زیستی دانست.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه نیز با اشاره به اشتراکات فرهنگی دیرینه دو کشور، آمادگی ترکیه را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، از جمله محیط‌زیست اعلام کرد.

جودت ییلماز با اشاره به فعال شدن کمیته مشترک محیط‌زیستی ایران و ترکیه پس از اجلاس پسماند صفر در سال گذشته، بر تداوم همکاری‌ها برای حفاظت از منابع زیستی و زیستگاه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین مقابله با تغییرات اقلیمی را از مسئولیت‌های مشترک دو کشور دانست و بر ضرورت پیگیری همکاری‌ها در این زمینه با توجه به تحولات منطقه تأکید کرد.

همکاری‌های محیط‌زیستی ایران و ترکیه در چارچوب تفاهم‌نامه دوجانبه و از طریق کمیته مشترک محیط‌زیستی پیگیری می‌شود.

سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از ۱۸ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سازگاری با تغییرات اقلیمی و تأمین مالی اقدامات اقلیمی در دستور کار آن قرار دارد.