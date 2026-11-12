به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل شعرخوانی «طنین شهادت» به مناسبت ورود چهار شهید تازه تفحص‌شده گمنام به آذربایجان‌غربی، در اداره حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت این استان برگزار شد.

مهدی دهقان، مسئول واحد ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: محفل شعرخوانی «طنین شهادت» به مناسبت ورود چهار شهید تازه تفحص‌شده گمنام به استان، در اداره حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان‌غربی برگزار شد.

وی افزود: در این محفل، بیست نفر از شاعران برتر و برجسته ولایی و انقلابی استان حضور داشتند و اشعاری با مضمون شهدای گمنام و دفاع مقدس قرائت کردند.

دهقان تصریح کرد: اشعار خوانده‌شده در این جلسه بیشتر با محوریت شهدای گمنام و موضوعات دفاع مقدس بود و هر یک از شاعران بر اساس استعداد و سبک ادبی خود، شعری را به ساحت شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس تقدیم کردند.