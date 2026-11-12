پخش زنده
امروز: -
همزمان با میزبانی آذربایجان غربی از شهدای گمنام؛ محفل شعرخوانی «طنین شهادت» در ارومیه برگزارو اشعار ۲۰ شاعر برجسته استان خوانش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل شعرخوانی «طنین شهادت» به مناسبت ورود چهار شهید تازه تفحصشده گمنام به آذربایجانغربی، در اداره حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت این استان برگزار شد.
مهدی دهقان، مسئول واحد ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجانغربی، اظهار کرد: محفل شعرخوانی «طنین شهادت» به مناسبت ورود چهار شهید تازه تفحصشده گمنام به استان، در اداره حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت آذربایجانغربی برگزار شد.
وی افزود: در این محفل، بیست نفر از شاعران برتر و برجسته ولایی و انقلابی استان حضور داشتند و اشعاری با مضمون شهدای گمنام و دفاع مقدس قرائت کردند.
دهقان تصریح کرد: اشعار خواندهشده در این جلسه بیشتر با محوریت شهدای گمنام و موضوعات دفاع مقدس بود و هر یک از شاعران بر اساس استعداد و سبک ادبی خود، شعری را به ساحت شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس تقدیم کردند.