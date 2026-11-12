فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌مقابله با سرقت و دستگیری سارقان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی پیشوا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ سید اکبر عربی در تشریح این خبر افزود: وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی و طی عملیاتی غافلگیرانه، موفق به شناسایی و دستگیری تعداد۳ نفر از سارقان سابقه‌دار محتویات خودرو شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا ادامه داد: متهمان پس از دستگیری به ۵ فقره سرقت انواع محتویات خودرو،موتورسیکلت اعتراف کردند که کارشناسان، ارزش اموال کشف شده را۴۰میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ عربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.