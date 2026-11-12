به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رحمانی در نشست بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: با اضافه شدن این طرح‌ها، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار استان به حدود ۸۷ طرح رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: امروز روز خوبی برای سرمایه‌گذاری در استان بود و امیدواریم با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های مطرح‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح سرمایه‌گذاری شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا برای تبدیل نفت خام سنگین به فرآورده‌های سبک از طریق تقطیر گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار و اختصاص ۱۵۰ هکتار زمین در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی افزود: کلیات این طرح پذیرفته شده و بررسی برنامه مالی، نحوه تأمین منابع و مکان‌یابی آن در جلسات تکمیلی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین از بررسی طرح احداث پالایشگاه با ظرفیت فرآوری سه هزار بشکه و ظرفیت گازرسانی روزانه سه میلیون مترمکعب خبر داد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۸۴ هکتار و با سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلار اجرا خواهد شد و برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

استاندار از طرح تولید پلیمرهای PDMS به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری یاد کرد و افزود: این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیون دلار و اختصاص ۲۰ هکتار زمین، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات پنج هزار تن محصول را نیز خواهد داشت.

رحمانی با بیان اینکه کشور سالانه حدود ۵۰ هزار تن از این نوع پلیمر را وارد می‌کند، گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، زمینه ارزآوری و اشتغال حدود ۵۰ نفر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به طرح احداث واحد ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در شهرک صنعتی ساحل، اظهار کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۵۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت پنج هکتار اجرا می‌شود و ظرفیت تولید سالانه بیش از ۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین را خواهد داشت.

استاندار افزود: این مجموعه برای حدود ۵۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و تأمین مالی و اجرای آن با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.

رحمانی با اشاره به سه طرح سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری مواد معدنی گفت: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم ۳۲۰ نفر را فراهم می‌کنند.

وی استحصال و فرآوری کانی میکا با خلوص حدود ۳۸ درصد، فرآوری ماده معدنی راهبردی روبیدیوم و بهره‌برداری از ذخایر سنگ مرمریت را از جمله این طرح‌ها عنوان کرد.

استاندار با بیان اینکه تاکنون حدود دو میلیون تن ذخیره میکا و یک میلیون تن ذخیره روبیدیوم شناسایی شده است، افزود: روبیدیوم از مواد معدنی راهبردی و دارای کاربرد در حوزه صنایع نظامی و فناوری است.

رحمانی همچنین از شناسایی حدود ۳۰ میلیون تن ذخیره سنگ مرمریت باکیفیت خبر داد و گفت: این میزان ذخیره می‌تواند خوراک مورد نیاز یک کارخانه سرامیک را برای چندین دهه تأمین کند.

وی تأکید کرد: این طرح با مشارکت سرمایه‌گذار و همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود و برای اجرای آن نیازی به تسهیلات بانکی نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به طرح احداث کارخانه کربنات استرانسیوم اشاره کرد و گفت: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه چهار هزار تن و با استفاده از ذخایر معدنی منطقه احداث خواهد شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن ذخیره معدنی برای تأمین خوراک این کارخانه شناسایی شده که می‌تواند دست‌کم ۲۵ سال نیاز مجموعه را تأمین کند.

رحمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث بخشی از مسیر دسترسی به معدن با مشارکت اداره‌کل راهداری خبر داد و گفت: این مسیر علاوه بر دسترسی به معدن، راه ارتباطی روستای غربه را نیز بهبود می‌بخشد.

وی با اشاره به طرح احداث یک واحد صنعتی دیگر با ظرفیت هزار تن در روز افزود: مجوزهای این طرح دریافت شده و مقدمات اجرای آن فراهم است و موضوع تعیین محل جدید احداث کارخانه روز شنبه بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

رحمانی از طرح سرمایه‌گذاری در احداث مجموعه گلخانه‌ای در محدوده شهر یاسوج نیز خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن محل اجرای این طرح در مجاورت اراضی جنگلی، لازم است موضوع با همکاری منابع طبیعی و محیط‌زیست بررسی شود.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و فراهم کردن زمینه اجرای این طرح شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به احیای یکی از کارخانه‌های تعطیل‌شده استان در حوزه بازیافت گفت: خوشبختانه یک سرمایه‌گذار بومی این کارخانه را خریداری کرده و برنامه تجهیز و راه‌اندازی مجدد آن را در دستور کار دارد.

وی افزود: در این مجموعه علاوه بر استفاده از ظرفیت کارکنان قبلی، تولید محصولات سلولزی و کاغذی نیز دنبال خواهد شد.

رحمانی با اعلام حمایت از این سرمایه‌گذاری، بر پیگیری تسهیلات مورد نیاز از محل منابع سفر ریاست جمهوری و سایر منابع حمایتی تأکید کرد.

استاندار در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، خواستار تسریع در بررسی مشکلات، تأمین منابع مالی و فراهم کردن زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها شد.