\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0648 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u0635\u0648\u0645\u0639\u0647\u200c\u0633\u0631\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u062f.