پرسپولیس بازیکنش را برای فروش آگهی کرد+عکس
باشگاه پرسپولیس آگهی فروش امیرحسین محمودی را در روزنامه منتشر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،امیرحسین محمودی بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از دیدار با فجرسپاسی شیراز صحبتهای بدون اشاره به دلایل شکست تیمش، با کنایه به کادر فنی پرسپولیس، از کادر فنی تیم ملی عذرخواهی کرد که به دلیل کم بازی کردن در پرسپولیس، نتوانسته انتظارات را برآورده کند! هافبک جوان سرخپوشان در ادامه نیز به انتقاد از مدیریت باشگاه پرداخت و مدعی شد که مسئولان پرسپولیس در حق او کملطفی کردهاند.
باشگاه پرسپولیس امروز در اقدامی جالب آگهی فروش امیرحسین محمودی را در روزنامه منتشر کرد تا باشگاههای متقاضی او برای خرید این بازیکن اقدام کنند. آگهی و اطلاعیه رسمی باشگاه پرسپولیس که در روزنامه منتشر شده را در زیر میبینید.