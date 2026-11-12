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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از آمادگی این شرکت برای خدماترسانی ویژه به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام در روز جمعه ۲۲ آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود لطفی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا از مقابل درِ اصلی دانشگاه تهران در روز جمعه ۲۲ آبانماه، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه آمادگی کامل دارد تا با ارائه خدمات ویژه، رفتوآمد شرکتکنندگان در این مراسم را تسهیل کند.
وی با اشاره به ایستگاههای مناسب برای دسترسی به مسیر مراسم افزود: شرکتکنندگان برای حضور در ابتدای مراسم و دسترسی به محل آغاز تشییع در مقابل دانشگاه تهران میتوانند از ایستگاههای تئاترشهر (تقاطع خطوط ۳ و ۴) و میدان انقلاب اسلامی در خط ۴ مترو استفاده کنند.
لطفی ادامه داد: همچنین برای بازگشت و دسترسی به مسیرهای خروج از محل برگزاری مراسم و مقصد پایانی تشییع، ایستگاههای حسنآباد و امام خمینی (ره) در خط ۲ و ایستگاه پانزده خرداد در خط یک مترو، از جمله ایستگاههای مناسب برای استفاده شرکتکنندگان خواهند بود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در پایان تأکید کرد: مترو تهران در طول برگزاری مراسم با تمام ظرفیت آماده خدماترسانی به شهروندان و مسافران خواهد بود. همچنین وضعیت ایستگاهها بهصورت لحظهای رصد میشود و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای اعزام قطار فوقالعاده و افزایش ظرفیت خدماترسانی اتخاذ خواهد شد.