به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود لطفی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا از مقابل درِ اصلی دانشگاه تهران در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه آمادگی کامل دارد تا با ارائه خدمات ویژه، رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان در این مراسم را تسهیل کند.

وی با اشاره به ایستگاه‌های مناسب برای دسترسی به مسیر مراسم افزود: شرکت‌کنندگان برای حضور در ابتدای مراسم و دسترسی به محل آغاز تشییع در مقابل دانشگاه تهران می‌توانند از ایستگاه‌های تئاترشهر (تقاطع خطوط ۳ و ۴) و میدان انقلاب اسلامی در خط ۴ مترو استفاده کنند.

لطفی ادامه داد: همچنین برای بازگشت و دسترسی به مسیر‌های خروج از محل برگزاری مراسم و مقصد پایانی تشییع، ایستگاه‌های حسن‌آباد و امام خمینی (ره) در خط ۲ و ایستگاه پانزده خرداد در خط یک مترو، از جمله ایستگاه‌های مناسب برای استفاده شرکت‌کنندگان خواهند بود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان تأکید کرد: مترو تهران در طول برگزاری مراسم با تمام ظرفیت آماده خدمات‌رسانی به شهروندان و مسافران خواهد بود. همچنین وضعیت ایستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای اعزام قطار فوق‌العاده و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی اتخاذ خواهد شد.