رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در ۷ ماهه امسال ۹۹۱ هزار و ۷۵۵ مسافر با انجام ۱۴۶ هزار و ۴۳۳ سفر جابه‌جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛اکبر باقری‌نژاد، با مقایسه شاخص‌های عملکردی هفت‌ماهه امسال(۱۴۰۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۴) گفت: طی این مدت، ۹۹۱ هزار و ۷۵۵ نفر مسافر از مبادی استان توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری جابه‌جا شده‌اند که در مقایسه با جابه‌جایی ۹۲۰ هزار و ۵۲۹ مسافر در هفت‌ماهه سال گذشته، رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به حجم کل تردد‌های جاده‌ای در این بخش افزود: در هفت ماه سال جاری، ۱۴۶ هزار و ۴۳۳ سفر مسافری توسط انواع ناوگان به ثبت رسیده که در مقایسه با ۱۲۵ هزار و ۱۰۴ سفر سال قبل، حکایت از افزایش ۱۷ درصدی انجام سفر‌ها دارد.

باقری‌نژاد گفت: در حال حاضر ۳۶ شرکت مسافربری داخلی به‌صورت فعال در استان زنجان خدمات‌رسانی می‌کنند که نسبت به ۳۵ شرکت فعال در سال گذشته، ۲.۸ درصد رشد داشته است؛ همچنین ۲ نمایندگی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر نیز مانند سال گذشته در استان فعال هستند. وی تعداد پایانه‌های مسافربری استان را ۴ پایانه عمومی و ۱۳ پایانه اختصاصی اعلام کرد.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان مجموع کل ناوگان حمل‌ونقل مسافری فعال استان را ۱۲۳۱ دستگاه عنوان کرد و گفت: این آمار نسبت به ۱۲۱۶ دستگاه سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این تعداد ناوگان شامل ۱۳۷ دستگاه اتوبوس با میانگین سنی ۱۷.۲۶ سال (رشد ۲.۲ درصدی در تعداد ناوگان و بهبود ۰.۵ درصدی شاخص سن نسبت به میانگین ۱۷.۳۵ سال در سال قبل) است.

باقری‌نژاد تعداد ناوگان اتوبوس VIP را ۸۵ دستگاه برشمرد و گفت: این تعداد نسبت به ۸۴ دستگاه سال گذشته ۱ درصد رشد دارد. همچنین ۵۷۵ دستگاه مینی‌بوس با میانگین سنی ۳۷.۸۲ سال (افزایش ۱.۴ درصدی تعداد و بهبود ۰.۱ درصدی شاخص سن نسبت به میانگین ۳۷.۸۷ سال گذشته) فعالیت دارند.

وی افزود: ۵۱۹ دستگاه سواری کرایه با میانگین سنی ۱۵.۲۳ سال (افزایش ۰.۷ درصدی تعداد و بهبود ۰.۷ درصدی سن ناوگان در مقایسه با ۱۵.۳۴ سال در سال گذشته) در خدمت‌رسانی به مسافران آماده است.

این مقام مسئول به وضعیت نیروی انسانی فعال در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: شمار رانندگان بخش مسافری استان با رشد ۳.۲ درصدی، از ۱۴۱۸ نفر در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به ۱۴۶۴ نفر در سال جاری رسیده است.

باقری‌نژاد در پایان با تأکید بر حساسیت امر ایمنی و کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران گفت: اداره‌کل راهداری با قاطعیت بر عملکرد رانندگان و شرکت‌های مسافربری نظارت دارد؛ به‌گونه‌ای که طی این مدت به ۸۱ مورد تخلفات در کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی شده که این رقم در مقایسه با رسیدگی به ۶۴ پرونده تخلف در مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲۶ درصدی در بعد نظارت و برخورد با تخلفات را به ثبت رسانده است.