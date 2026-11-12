معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: منابع مالی برای تکمیل بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب تأمین شده است و هرگونه کمبود اعتبار، با توجه به نیاز شهرستان و اهمیت آن، پیگیری و تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد جعفر قائم پناه در بازدید از روند تکمیل بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب افزود: کار‌های ساختمانی بیمارستان در چند ماه آینده به پایان می‌رسد و پس از آن، مرحله تجهیز آغاز می‌شود.

وی گفت: تکمیل این بیمارستان حق مردم میناب است و دولت برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: درصورت نیاز به هزینه بیشتر، اعتبار آن تامین و واگذار می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب با ۹۱ درصد پیشرفت کاری، هفته دولت سال آینده به بهره برداری می‌رسد و قرار است به نام شهدای دبستان شجره طیبه میناب نامگذاری شود.

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پژمان شاهرخی افزود: برای ساخت این بیمارستان تا کنون هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم برای تکمیل و تجهیز آن اختصاص یافته است.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی شهدای دبستان شجره طیبه میناب، نخستین بیمارستان مستقل شرق هرمزگان است که نیاز‌های درمانی مردم شهرستان‌های جاسک، بشاگرد، میناب و حتی ساکنان جنوب استان کرمان را برطرف می‌کند.