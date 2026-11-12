به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی گفت: تا اواسط هفته آینده، بارش قابل‌ملاحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: دمای هوا از امروز تا روز شنبه حدود ۴ تا ۶ درجه افزایش می‌یابد و به‌تدریج توده هوای سردی که روز‌های اخیر وارد استان شده، از سطح استان خارج می‌شود.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: با این افزایش دما، وضعیت دمایی استان به حالت معمول خود بازمی‌گردد.

کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: برای روز‌های پایانی هفته آینده احتمال فعالیت سامانه بارشی وجود دارد، اما با توجه به تغییرات نقشه‌های هواشناسی، لازم است روز‌های آینده بررسی مجدد انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.