به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: استان اصفهان از ۱۲ آبان‌ماه میزبان ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود که پس از استقبال در حرم حضرت زینبیه (س)، در بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی، مذهبی، مدارس (۴۶۰ مدرسه) و دانشگاه‌ها (۷۵ دانشگاه) حضور یافته‌اند.

سرتیپ‌دوم منوچهر ذوالفقاری افزود: مراسم تشییع متمرکز شهدای گمنام، هم‌زمان با سراسر کشور امروز از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان آغاز می‌شود و پس از آن، پیکر مطهر شهدا برای اقامه نماز به مصلای بزرگ امام خمینی (ره) منتقل خواهد شد.

به گفته وی از مجموع ۲۰ شهید میهمان استان، ۱۰ شهید به‌صورت امانی (با سنین ۱۷ تا ۳۶ سال و تفحص‌شده در کربلای ۴ و شلمچه) پس از پایان مراسم به تهران بازگردانده می‌شوند و ۱۰ شهید دیگر (با سنین ۱۷ تا ۲۶ سال و شهادت در عملیات‌های کربلای ۵، رمضان، والفجر ۸، خیبر، والفجر ۳ و تک دشمن) در نقاط مختلف استان به خاک سپرده خواهند شد.