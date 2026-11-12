مستند‌های «نفس‌بان»، «مبارزه برای صلح»، مستند مسابقه «دلیران ۲» و فیلم سینمایی «جناب سروان»، از شبکه‌های مستند، پرس تی وی، نهال و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «نفس‌بان» با روایت فعالیت‌های خانم صادقی و همکارانش در مرکز «نفس» استان قم و تلاش‌های این مجموعه برای حمایت از مادران و پیشگیری از سقط جنین، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به فعالیت‌های دلسوزانه خانم صادقی و همکارانش در مرکز «نفس» استان قم می‌پردازد و روایتگر تلاش‌های آنان در مسیر حمایت از مادران و پیشگیری از سقط جنین است.

مستند «نفس‌بان» ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۸ بازپخش می شود.

فیلم سینمایی جدید «جناب سروان» محصول سال ۲۰۲۶ کشور هند، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم به کارگردانی «سورش تریونی» و با بازی «آنیل کاپور»، «رادیکا مادان» و «سوراب شوکلا» تولید شده است.

«آرجون موریا»، افسر بازنشسته ارتش هند، پس از مرگ همسرش با دخترش «شیاما» زندگی می‌کند. او در محل زندگی خود با شبکه‌ای قدرتمند در استخراج غیرقانونی شن روبه‌رو می‌شود که «بابلی» و برادر خشن او «پرینس» آن را اداره می‌کنند. پس از مرگ یک کودک، «آرجون» تصمیم می‌گیرد در برابر این باند بایستد. درگیری زمانی شدت می‌گیرد که افراد گروه به «شیاما» نزدیک می‌شوند و جوانی به نام «ران‌ویر» او را می‌رباید. «آرجون» با تکیه بر تجربه‌های نظامی خود، «پرینس» و اعضای اصلی شبکه را شکست می‌دهد و دخترش را نجات می‌دهد. اما در پایان، «سوفتی»، یکی از مهره‌های مهم شبکه، قدرت را در دست می‌گیرد و با حمله به خانه «آرجون»، درگیری را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.

مستند «مبارزه برای صلح» جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۹، از شبکه پرس تی وی پخش می شود.

این مستند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داوود مرادیان، روایتی از سفر آجامو باراکا، فعال سیاسی آمریکایی و بنیان‌گذار اتحاد سیاه‌پوستان برای صلح، به ایران است.

باراکا در این مستند با فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان آشنا می‌شود و ضمن گفت‌و‌گو با تحلیلگران و صاحب‌نظران ایرانی، از مکان‌هایی همچون بهشت زهرا، موزه دفاع مقدس و موزه هوافضا بازدید می‌کند.

مستند «مبارزه برای صلح»، شنبه ۲۳ آبان ساعت های ۳ بامداد، ۱۱ و ۲۱، یکشنبه ۲۴ آبان ساعات ۵ و ۱۷ و دوشنبه ۲۵ آبان ساعت ۸، بازپخش می شود.

آخرین قسمت مستند مسابقه «دلیران ۲»، امروز ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش می شود.

در این قسمت مخاطبان می‌توانند با مشارکت در چالش تعاملی، در انتخاب تیم برنده این فصل سهیم شوند و بر نتیجه نهایی مسابقه تأثیر بگذارند.

فینال مستند مسابقه «دلیران ۲» پنجشنبه هفته آینده، ۲۸ آبان ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش خواهد شد.