به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا فروتن مسئول برگزاری این رزمایش گفت: این رزمایش طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در شهرک گلستان دامغان بود که با حضور ۶۵ مامور و کارشناس برق انجام شد.

وی افزود: در این مانور ۲ هزارو ۲۰۰ شبکه سیمی به کابل خود نگهدار تبدیل شد و نیز ۳۸۰ انشعاب مشترکین اصلاح و ۲۰۰ اصله تیر برق پوسیده تعمیرواصلاح و ۲۵ اصله درخت شاخه زنی شد.

وی هدف از برگزاری این مانور را با توجه به فصل سرما جهت پایداری شبکه برق، استحکام بخشی و آمادگی نیرو‌ها عنوان کرد.