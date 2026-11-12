به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حرکت ناوبری هوایی و پرواز‌ها در فرودگاه‌های ریاض و دمام متوقف شده و اختلال در پرواز‌ها در عربستان ادامه دارد.

بر اساس گزارش شبکه خبری العهد، طبق داده‌های منتشرشده از سوی فلایت‌رادار اختلالات و توقف‌های مکرر در تردد هوایی فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام ادامه دارد.

رسانه‌های عربی نیز از توقف حرکت ناوبری هوایی در فرودگاه ریاض خبر دادند.

فرودگاه‌های عربستان سعودی به دلیل حملات یمنی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و فرودگاه دمام، هفته‌هاست که با اختلالات مداوم و تعطیلی‌های مکرر مواجه هستند.

این حملات منجر به لغو هزاران پرواز و تعلیق پرواز‌های ده‌ها شرکت هواپیمایی بین‌المللی به این کشور شده است.

این حملات در پاسخ به تجاوزات عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن انجام شده است.

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز چهارشنبه از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با سه موشک کروز و حمله پهپادی به ایستگاه شماره ۱۱ پمپاژ نفت در منطقه ینبع خبر داد.