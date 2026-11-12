چهارمین کنفرانس ملی و بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر با حضور محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی در دانشگاه کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حسین ابراهیم‌پور، دبیر اجرایی کنفرانس گفت: از زمان فراخوان حدود ۱۶۰ مقاله به دبیرخانه رسید و پس از داوری، ۹۰ مقاله پذیرفته شد که ۵۰ مقاله به‌صورت شفاهی و ۴۰ مقاله به‌صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی افزود: بیش از ۲۰ پژوهشگر از ۱۲ کشور از جمله بریتانیا، سوئد، بلژیک، فرانسه، هلند، نروژ، کانادا، آمریکا، ترکیه و استرالیا به این کنفرانس مقاله فرستادند و نویسندگانی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران و خارج از کشور از جمله عراق نیز در آن مشارکت دارند.

دبیر اجرایی کنفرانس، تصویربرداری پزشکی، مدل‌های بینایی-زبانی، رانندگی خودکار، بازرسی صنعتی، سنجش از دور، بازشناسی چهره و بیومتریک، حریم خصوصی و یادگیری فدرال، و فشرده‌سازی و کیفیت تصویر و ویدئو را از موضوعات مقالات عنوان کرد و گفت مقالات پذیرفته‌شده در مجموعه مقالات کنفرانس منتشر می‌شوند و مجوز ارسال مقالات انگلیسی نیز دریافت شده است.

وی همچنین به برگزاری چهار کارگاه آموزشی به‌صورت حضوری و مجازی با موضوعات بینایی ماشین، خودرو‌های خودران، مدل‌های بینایی‌ـ‌زبانی و کاربرد‌های هوش مصنوعی در پزشکی و صنایع فلزی اشاره کرد و افزود: نشست‌های تخصصی با موضوعاتی مانند صنعت، حمل‌ونقل و ترافیک، مدیریت شهری، مدیریت هوشمند و پزشکی برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت برگزار می‌شود.

در ادامه، بهزاد سلطانی، رئیس دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه فناوری‌هایی مانند بینایی ماشین هم بُعد علمی دارند و هم به تجاری‌سازی نزدیک‌ترند، بر اهمیت مدیریت فناوری و آینده‌پژوهی با توجه به شتاب تحولات تکنولوژی تأکید کرد.

وی افزود کنفرانس‌ها می‌توانند فراتر از ارائه مقاله، شامل نمایشگاه، بازدید صنعتی و کارگاه های تخصصی باشند.

همچنین، غلامرضا اکبری‌زاده، رئیس انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، با اشاره به فعالیت ۵۰۰ عضو فعال در این انجمن، هدف آن را ترویج پژوهش، گسترش شبکه پژوهشگران، حمایت از پژوهش‌های علمی و انتشار دستاورد‌های این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت که سالانه حدود ۱۲۰ مقاله مرتبط ارائه می‌شود.