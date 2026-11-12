مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس از موفقیت دانش‌آموزان این استان در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی و کسب ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ عنوان شایسته تقدیر خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس از موفقیت دانش‌آموزان این استان در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی و کسب ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ عنوان شایسته تقدیر خبر داد و گفت: این عناوین در حالی کسب شد که دانش آموزان استان در سال گذشته و در بیست و هفتمین دوره این جشنواره ۳ عنوان شامل؛ یک نقره و یک برنز و یک عنوان شایسته تقدیر شده بودند.

محسن کلاری گفت: دانش‌آموزان استان فارس در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی، با ارائه آثار و طرح‌های خلاقانه در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، توانستند افتخارات ارزشمندی برای استان کسب کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس در تشریح اسامی برگزیدگان این جشنواره افزود: در این جشنواره، سید آرمین موسوی از دبیرستان معارف ۵ ناحیه ۲ شیراز در گرایش طراحی و ساخت بازی و همچنین گروه محمدمتین رمضانی و سجاد سیف‌نژاد از دبیرستان‌های معارف ۵ و نمونه دولتی توحید ناحیه ۲ شیراز در گرایش مکاترونیک، موفق به کسب مدال طلا شدند.

کلاری ادامه داد: سپهر حکمت‌راد از دبیرستان احسان ناحیه یک شیراز نیز در گرایش کامپیوتر موفق به کسب مدال نقره این جشنواره شد.

وی همچنین با اشاره به کسب ۳ عنوان شایسته تقدیر توسط دانش‌آموزان استان گفت: میکائیل کاوه از دبیرستان علوم پزشکی در گرایش کشاورزی و منابع طبیعی، دایانا زارعی و محدثه صفایی از دبیرستان‌های نمونه دولتی علامه اقبال و رازی ناحیه ۴ در گرایش فناوری نانو و آرین اسماعیل‌زاده از دبیرستان نمونه دولتی توحید در گرایش علوم شناختی، موفق به کسب این عنوان شدند.