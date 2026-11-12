\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0631\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n