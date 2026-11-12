بخش حمل و نقل شهرک صنعتی گرمسار با هدف تسریع در تولید و باربری کالاها در مسیرهای داخلی وبین المللی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بخش حمل و نقل شهرک صنعتی گرمسار با زیر بنای ۶۰۰ متر مربع و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و برای سهولت در حمل و نقل کالایی واحد‌های صنعتی و معدنی راه اندازی شده است .

مجید عرفانی تبار معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت : در غرب استان سمنان به دلیل فعالیت ۶ شهرک و ناحیه صنعتی ، ۲۳ بخش حمل و نقل در قالب شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال است .

وی افزود: با ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها درصدد هستیم شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل و نقل در استان سمنان ایجاد شود و غرب استان سمنان به دلیل قطب صنعت و فعالیت بیش از ۵۰ درصد صنایع در صدر این تغییر است.