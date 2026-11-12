به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، آیت‌الله معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم‌شهر، در آیین سنتی سمنوپزون به‌مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در منزل شهید واحدی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه آن بانوی بزرگوار، از ایستادگی در برابر انحراف و پایبندی به حق سخن گفت.

در این مراسم که [تاریخ]در منزل شهید واحدی برگزار شد، آیت‌الله معلمی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) گفت: آن بانوی بزرگوار در شرایطی که کسی به صحنه نمی‌آمد، خود وارد میدان شد و با خطبه‌ای روشن و منطقی، پرسش‌های خود را مطرح کرد.

وی با یادآوری روایت «هذا حبل الله» از پیامبر اکرم (ص) گفت که تمسک به ریسمان الهی، یعنی پیروی از راهی که امیرالمؤمنین (ع) تعیین کرده است. به گفته ایشان، انسان با اراده و اختیار خود به این ریسمان چنگ می‌زند و هیچ‌کس را به ایمان و استقامت مجبور نمی‌کنند.

آیت‌الله معلمی همچنین به مقاومت و ایستادگی در برابر ناهنجاری‌ها اشاره کرد و گفت که تاریخ نشان داده در روزگار آزمایش، افراد با رفتارشان شناخته می‌شوند. ایشان در پایان از مردم خواست با الگو گرفتن از سیره حضرت زهرا (س)، در راه حق استوار بمانند و به وحدت و همدلی بیشتر بپردازند.

در پایان این آیین، حاضران با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مراسم را به پایان رساندند.