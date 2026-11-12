دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق دستور مهر وموم یک واحد کارگاهی فاقد مجوز و توقف فعالیت یک واحد ماسه‌شویی آلاینده را صادر کرد.

تشدید نظارت‌های زیست‌محیطی در بافق؛ توقف فعالیت واحدهای آلاینده و غیرمجاز

تشدید نظارت‌های زیست‌محیطی در بافق؛ توقف فعالیت واحدهای آلاینده و غیرمجاز



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اکبر زمان‌زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: واحد کارگاهی مذکور با وجود دریافت اخطار‌های قانونی درباره نداشتن مجوز‌های لازم و رعایت نکردن استاندارد‌های زیست‌محیطی، همچنان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه می‌داد که در نهایت دستور مهر وموم آن صادر شد.

وی افزود: همچنین فعالیت یک واحد ماسه‌شویی به دلیل ایجاد آلودگی شدید زیست‌محیطی و رعایت نکردن الزامات قانونی متوقف و خطوط تولید آن تا زمان رفع کامل آلایندگی و انطباق با استاندارد‌های زیست‌محیطی تعطیل شد.

دادستان بافق با تأکید بر اینکه فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی باید در چارچوب مجوز‌های قانونی و ضوابط زیست‌محیطی باشد، تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در برابر تخلفات زیست‌محیطی هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

این اقدامات در جریان گشت مشترک نظارتی با حضور دادستان، کارشناسان محیط زیست و عوامل پلیس امنیت و با هدف بررسی وضعیت فعالیت و رعایت الزامات قانونی واحد‌های صنعتی و کارگاهی شهرستان انجام شد.