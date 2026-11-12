همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نوای حزن‌انگیز تعزیه‌خوانی در روستای تاریخی کهرت خوانسار طنین‌انداز شده و این خطه ۳۰۰ را به کانون حضور برترین گروه‌های شبیه‌خوان کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ دوازدهمین سوگواره ملی شبیه‌خوانی «یاس نبوی» با اجرای هشت نسخه تعزیه در قالب هشت شب عزاداری از سراسر کشور در این روستا در حال برگزاری است.

این رویداد معنوی تا بیست‌وسوم آبان‌ماه، هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) روستای کهرت میزبان علاقه‌مندان به اهل‌بیت (ع) است و آیین اختتامیه آن نیز به اجرای تعزیه شهادت حضرت رقیه (س) اختصاص خواهد داشت.

روستای کهرت خوانسار با پیشینه‌ای سه قرنی، از دیرباز به‌عنوان یکی از کانون‌های اصیل و دیرینه میزبان تعزیه‌خوانان و خادمان فرهنگ حسینی در کشور شناخته می‌شود.