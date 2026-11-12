به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه حدود چهار هزار و ۲۰۰ تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

محمد لکزایی افزود: میانگین عملکرد مزارع گوجه‌فرنگی در این شهرستان حدود ۳۵ تن در هکتار است و این محصول در دو فصل بهار و تابستان کشت می‌شود.

وی تصریح کرد: در بیش از ۹۰ درصد مزارع زاهدان، کشت گوجه‌فرنگی به روش نشایی و با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آبیاری (نوار تیپ) انجام می‌شود که نقش بسزایی در کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری دارد.

محمد لکزایی تأکید کرد: برداشت خارج از فصل گوجه‌فرنگی علاوه بر ایجاد سودآوری مناسب برای کشاورزان منطقه، تأثیر مستقیمی در تنظیم بازار و تعادل قیمت این صیفی پرمصرف دارد.

وی بیان کرد: جریان برداشت این محصول فصلی زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۴۰ نفر را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال کشاورزان و شرایط مطلوب کشت، برنامه‌ریزی شده است تا سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان برای سال آینده به ۲۰۰ هکتار افزایش یابد.