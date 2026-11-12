شانزدهمین دوره لیگ برتر زورخانه‌ای کشور، جام شهید «سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی»، به میزبانی همدان، در زورخانه شهیدان مریانجی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، در این رقابت‌ها، ورزشکاران رشته باستانی و زورخانه‌ای از هفت تیم برتر کشور، در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم‌های برتر زورخانه، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، پهلوان علی میرزا همدانی، پوریای ولی گیلان، مقاومت کرمان، گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، پوریای ولی ایلام و استقلال اراک، شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات بودند.

چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، دو میل‌بازی، کباده، سه، چهار، پنج و شش میل‌بازی و میل‌گیری سنگین، رشته‌هایی بود که پهلوانان در آنها توان و مهارت خود را به نمایش گذاشتند.

هفته دوم شانزدهمین دوره لیگ برتر زورخانه‌ای کشور هم پنجم آذرماه به میزبانی تیم استقلال اراک برگزار خواهد شد.