شماری از وکلا و فعالان بین المللی حقوق بشر با ارائه شکایتی مستند، از دیوان کیفری بین المللی رسما خواستند تا درباره مشارکت ترامپ و برخی مقامات ارشد آمریکا در نسل کشی غزه تحقیق کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شماری از وکلا و فعالان بین المللی حقوق بشر با ارائه شکایتی مستند، از دیوان کیفری بین المللی رسما خواستند تا درباره مشارکت ترامپ و برخی مقامات ارشد آمریکا در نسل کشی غزه تحقیق کند.

این درخواست بر اساس گزارش پزشکان حاضر در غزه، شاهدان عینی و اسناد حمایت نظامی، مالی و سیاسی امریکا از تل اویو تنظیم شده است. دیوان کیفری بین المللی هنوز درباره این اتهامات تصمیمی نگرفته است. این دیوان دو سال پیش حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم را به جرم ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرده بود.