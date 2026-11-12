به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان مراسم عزاداری و سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مردم و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) و با سخنرانی آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، در مسجد حاج صمدخان باقرآباد برگزار شد.

آیت‌الله رضا رمضانی در این مراسم با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در معارف اسلامی اظهار کرد: شناخت حضرت زهرا (س) را باید از دو بُعد وجود نورانی و سیره بشری مورد توجه قرار داد اگرچه درک کامل حقیقت وجودی و مقام معنوی آن حضرت برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست، اما سیره عملی و رفتاری ایشان می‌تواند الگویی جامع و دست‌یافتنی برای زندگی انسان‌ها باشد.

وی با بیان اینکه اهل‌بیت (ع) از جایگاه والای معنوی و معرفتی برخوردارند، افزود: باید در شناخت مقام اهل‌بیت (ع) از افراط و غلو پرهیز کرد؛ چراکه آنان بندگان برگزیده خداوند هستند و هر آنچه از مقام و کرامت دارند، به اراده و اذن الهی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت الگوگیری از زندگی حضرت زهرا (س) تصریح کرد: ناتوانی انسان از شناخت کامل حقیقت وجودی یک شخصیت الهی، به معنای بسته بودن راه شناخت سیره و رفتار او نیست ما می‌توانیم از اخلاق، بندگی، صبر، مسئولیت‌پذیری، تربیت فرزند و سبک زندگی حضرت زهرا (س) درس بگیریم و این آموزه‌ها را در زندگی خود به کار ببندیم.

آیت‌الله رضا رمضانی با اشاره به زندگی مشترک حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: زندگی این دو بزرگوار با وجود برخورداری از مقامات معنوی، همراه با تلاش، ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و تحمل دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی بود.

وی افزود: حضرت زهرا (س) در کنار انجام مسئولیت‌های خانوادگی، نسبت به مسائل جامعه اسلامی نیز آگاهی و حساسیت داشتند و در موقعیت‌های مختلف، با شناخت و بصیرت از حقیقت دفاع می‌کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه خانواده باید کانون محبت و معنویت باشد، خاطرنشان کرد: در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع)، احترام به اعضای خانواده، محبت به فرزندان و توجه به نیاز‌های عاطفی آنان جایگاه ویژه‌ای دارد نمی‌توان به بهانه معنویت و عبادت، از مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزندان غافل شد.

وی همچنین با اشاره به نقش حضرت زهرا (س) در تربیت فرزندان و مدیریت خانواده اظهار کرد: خانواده‌ها باید با بهره‌گیری از آموزه‌های فاطمی، محیط خانه را به بستری برای رشد اخلاقی، تربیت صحیح فرزندان و تقویت معنویت تبدیل کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به دشواری‌ها و مصائب زندگی حضرت زهرا (س) بیان کرد: آن حضرت از دوران کودکی با سختی‌های فراوانی مواجه شدند و در کنار پیامبر اکرم (ص) شرایط دشوار دوران محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب را تجربه کردند.

وی با اشاره به لقب «ام‌ابیها» برای حضرت فاطمه (س) افزود: آن حضرت پس از رحلت حضرت خدیجه (س) و حضرت ابوطالب (ع)، با محبت و حمایت عاطفی خود نقش مهمی در همراهی با پیامبر اکرم (ص) ایفا کردند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت کار و تلاش در فرهنگ اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: تلاش برای کسب روزی حلال نه‌تنها امری پسندیده، بلکه از مصادیق بندگی خداوند است و انسان باید از توانایی و فرصت‌های خود برای تأمین زندگی و کمک به نیازمندان بهره بگیرد.

آیت‌الله رضا رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت ترویج معارف فاطمی اظهار کرد: سیره حضرت زهرا (س) به ما می‌آموزد که معرفت و عبادت باید در کنار اخلاق نیکو، محبت به خانواده، تربیت صحیح فرزندان، صبر، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی قرار گیرد.