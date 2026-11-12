به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در این آیین، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، گرگاب را شهری کوچک با کارنامه‌ای بزرگ توصیف کرد و گفت: این شهر از ابتدای انقلاب و در بره‌های مختلف تاریخی تا شرارت‌های اخیر دشمنان، همواره پا‌به‌پای ملت ایران در راه نهضت عاشورایی امام حسین (ع) جان‌فشانی کرده است.

شهر گرگاب در بخش مرکزی شهرستان شاهین‌شهر ۷۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که شامل یک شهید مدافع امنیت در دی‌ماه ۱۴۰۴ و دو شهید جنگ رمضان است. همچنین ۴۸۰ رزمنده ایثارگر، ۹۳ جانباز و ۷ آزاده، کارنامه درخشان ایثارگری این خطه در دفاع از اسلام را رقم زده‌اند.