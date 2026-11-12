امنیت پایگاههای داده ملی زیر ذرهبین طرح رتبهبندی سایبری
طرح رتبهبندی امنیت سایبری پایگاههای داده ملی با هدف ارزیابی سامانهها، نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت از دادههای مردم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این طرح، ۲۷ پایگاه داده ملی که ارائهدهنده بیش از ۵۸۰۰ سرویس هستند، از نظر امنیت سایبری مورد ارزیابی قرار میگیرند. این بررسیها علاوه بر جنبههای فنی سامانهها، نحوه تبادل اطلاعات میان دستگاهها را نیز پوشش میدهد تا خطرات امنیتی شناسایی و برطرف شوند. همچنین، در کنار اقدامات نظارتی، آموزش کاربران برای استفاده امن از خدمات دیجیتال به عنوان بخش مهمی از مسیر تقویت امنیت دادهها دنبال میشود و نتایج نهایی پس از رفع نواقص به اطلاع مردم خواهد رسید. (گزارش فاطمه کربلایی)